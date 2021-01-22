شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ ينشر صورة لموقع "أوايسس الرياض" قبل التنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر رئیس الھیئة العامة للترفیه تركي آل الشیخ، صورة لموقع مشروع "أوايسس الرياض"، قبل تنفيذه بشهر.

وظهر في الصورة، الموقع خالياً من أي مبانٍ وإنشاءات، وذلك في إشارة منه إلى سرعة تنفيذ المشروأوايسس الرياضع خلال شهر واحد.

وعلق تركي آل الشيخ على الصورة قائلاً: "المهندس السعودي عمر النفيسة أحد مهندسي الشركة التي نفذت المشروع أرسل لي هذه الصورة، الإرادة السعودية لا حدود لها".

ويذكر أن المشروع يضم الجلسات المختلفة، منها خیام فاخرة لقضاء أجمل الأوقات، والاستمتاع بالفعالیات الترفيهية والفنیة وأجواء الاستجمام والاسترخاء.