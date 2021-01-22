شكرا لمتابعة خبر عن صدور حكم قضائي ضد الطبيبة المتهمة بالتسبب في وفاة طفلة بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قضت الهيئة الطبية الشرعية في جازان، اليوم الجمعة، بإلزام الطبيبة المُتهمة بالتسبب في وفاة الطفلة الرضيعة بمحافظة العارضة، بدفع دية قدرها 150 ألف ريال لذويها.

وجاء الحكم بعد ثبوت التهمة التي وجهتها أسرة الطفلة إلى الطبيبة التي تعمل بأحد المراكز الطبية الخاصة، فيما كانت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، قد أصدرت قراراً قبل نحو عامين، بمنع الطبيبة من السفر لحين انتهاء القضية.

وكان ذلك عقب أن تم اتهام الطبيبة بالتسبب في تأزم حالة الطفلة ودخولها في غيبوبة انتهت بوفاتها.