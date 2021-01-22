شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متخصصة تربوية: التعليم عن بعد غير مناسب لذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت الدكتورة مها حيان، المتخصصة في دمج ذوي الإعاقة بالتعليم العام، أمس الخميس، أن التعليم عن بعد لهذه الفئة غير مناسب إطلاقاَ واستفادتهم منه نسبتها صفر %، ويجب أن يعودوا إلى مدارسهم.

وصرحت الدكتورة مها حيان، خلال مشاركتها مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" إن ذوي الإعاقة يجب أن يستخدموا كل حواسهم في التعليم، كما أن وضع أدمغتهم حساس في التعامل مع الأجهزة، فبمجرد جلوسهم بجانبها يتألمون، بخلاف أن معظمهم لديه فرط في الحركة وتشتت انتباه.

وأشارت إلى أن عودة ذوي الإعاقة للمدارس رغم جائحة كورونا ليست صعبة فأعدادهم قليلة ويمكن عودتهم مع تطبيق إجراءات احترازية، لافتة إلى أن الكثير من الأنشطة عادت إلى طبيعتها وفق إجراءات احترازية، قائلة أن ذوي الإعاقة إذا لم يستمروا في تعليمهم فقد ينسوا ما تعلموه، بينما التعليم عن بعد سيتسبب لهم باضطرابات سلوكية وهم الآن يعانون مشاكل أكبر من مشاكلهم السابقة.