أبرزها “شاي الرمان”.. أنواع شاي غير معروفة ومفيدة للجسد

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الشاي من أشهر المشروبات عالميًا وعربيًا، وله عدة أنواع بخلاف الشاي الأحمر والأخضر، ولها فوائد عديدة، نحاول إلقاء الضوء عليها في هذا التقرير..

1- شاي الرمان

يحضَّر شاي الرمان من فرط بذور ثمرتي رمان، ثم سحقها في الخلاط، وبعدها يخلط المزيج مع بعض البذور السليمة، وتخزن لمدة شهر في وعاء، وعند الاستخدام تخلط 4-5 ملاعق كبيرة من العصير في الكوب مع ملعقة من البذور، ويضاف إليها الماء الساخن، وتحلى بالعسل.

ولهذا المشروب عدة فوائد، بحسب دراسات عديدة، فهو يقوي المناعة، ومضاد للميكروبات، ويدعم صحة القلب، ويساعد في إنقاص الوزن، ويعمل كمضاد للسرطان، ويقي من الزهايمر، ويمنع هشاشة العظام.

2- الشاي الأسود

يتم الحصول على الشاي الأسود من خلال قطف أوراق نبتة كاميليا سينينسيس (Camellia sinensis)، ثم إخضاعها لعملية التجفيف واللف والتخمير.

تُؤكسد هذه الأوراق عن طريق تعريضها للهواء لفترة طويلة من الوقت، فينتج عن ذلك تحلل الأنزيمات وحصول الأوراق على لونها البني المائل إلى الأسود، ورائحتها المميزة.

وللشاي الأسود العديد من الفوائد الصحية المحتملة، منها خفض خطر الإصابة بأنواع من السرطانات، كسرطان المبيض، والحفاظ على معدل ضغط دَم طبيعي، ويساعدك في اليقظة.

كما يحمي خلايا الجسم من الضرر، فضلًا عن حماية الأوعية الدموية من الانسداد، وخفض خطر الإصابة بالنوبة القلبية، والحماية من الإصابة بكل من مرض السكري والكوليسترول المرتفع والباركنسون.

3- الشاي الأخضر

يُعتبر الشاي الأخضر من أنواع الشاي الأكثر شهرة، وهو مصنوع من نفس النبتة المذكورة سابقًا، لكنه لا يخضع لعملية الأكسدة، ويحتوي على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود.

ويمكن الإشارة إلى بعض فوائده، كخفض خطر الإصابة بمجموعة من أنواع السرطانات مثل سرطان المثانة والثدي، وتعزيز صحة القلب، وخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

أيضًا يعمل على خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والحماية من الإصابة بالسكري من النوع الثاني، والمساعدة في عملية فقدان الوزن، والتقليل من خطر الإصابة بالتهابات الجلد، وحماية الذاكرة وخفض خطر الإصابة بالزهايمر.

4- الشاي الأبيض

يُصنع الشاي الأبيض من أوراق النبتة، لكن يتم قطافها في مراحل مبكرة، ويحتوي على مستويات أقل من الكافيين مقارنةً بالشاي الأخضر.

أما فوائده، فهو غني بمضادات الأكسدة المهمة لجسم الإنسان، ويعزز صحة القلب ويقلل من خطر إصابته بالأمراض المختلفة، ويساعد في عملية فقدان الوزن.

ويساعد في حماية الأسنان من التسوس والضرر الناتج عن تراكم البكتيريا الضارة في الفم، ويقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، ومشكلة مقاومة الأنسولين في الجسم.

كما يُعد مفيدًا للبشرة، ويعزز صحة العظام ويحميها من الإصابة بالهشاشة.

5- شاي الأعشاب

يُصنف شاي الأعشاب من أنواع الشاي المختلفة، ويتكون من مجموعة مختلفة من الأعشاب والماء الساخن، لكنه يحتوي على مستويات أقل من مضادات الأكسدة مقارنة بأنواع الشاي المذكورة سابقًا.

ومن هذه النباتات: شاي البابونج الذي يساعد في الحماية من الإصابة بمضاعفات السكري ويهدئ الأعصاب ويساعد على النوم.

6- شاي الكركديه:

تناوله بانتظام يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، أما الشاي الأحمر (شاي الرويبوس) فيعمل على خفض خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

Source akhbaar24.argaam

