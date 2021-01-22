الضمان الصحي: قريبًا الإعلان عن مبادرة للتأمين على غير الخاضعين

أوضح مجلس الضمان الصحي أنه تتم حاليًا دراسة مبادرة لتوفير التأمين للفئات غير الخاضعة للتأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وذكر المجلس، عبر حسابه على تويتر؛ ردًا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنه «يعمل المجلس على مبادرة توفير منتج التأمين الصحي الاختياري للأفراد، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، وذلك للفئات غير الخاضعة للتأمين الصحي الإلزامي».

وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أن هذه المبادرة سيتم الإعلان عن نتائجها قريبًا.

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