تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وعوالق ترابية على 6 مناطق بالمملكة الجمعة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون هناك نشاط للرياح والأتربة وعوالق ترابية على بعض مناطق المملكة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الأحساء، الخبر، الجبيل، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا» وعسير «أبها، أحد رفيدة، المجاردة، البرك، الحرجة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب» وتبوك «البدع، تيماء، تبوك» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية.

كما تتأثر بالحالة المناخية السابقة منطقتا الرياض «الأفلاج، الخرج، الدلم، الدوادمي، السليل، العاصمة الرياض، المجمعة، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، عفيف، وادي الدواسر» والمدينة المنورة «ينبع، الحناكية، المدينة المنورة، خيبر، وادي الفرع، المهد».

فيما تتأثر مواقع «أبوعريش، الدائر، الحرث، الريث، الطوال، العارضة، جازان، ضمد، فيفا، هروب» في منطقة جازان بعوالق ترابية يصاحبها تدنّ في مدى الرؤية.