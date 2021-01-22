التأمينات: المعاشات التقاعدية لا تتأثر بممارسة الأعمال الحرة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن ممارسة الأعمال الحرة والتجارية، لا يؤثر على مقدار المعاش التقاعدي؛ جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص.

وقالت التأمينات (عبر حسابها بتويتر): «تستطيع أن تمارس الأعمال الحرة، وتسجيل السجلات والتراخيص لدى التأمينات، دون أن يكون لذلك أي تأثير على معاشك الشهري».

وقال المواطن في استفساره: إنه يحصل على معاش تقاعدي من التأمينات، فهل إذا افتتح مؤسسة وصار مديرها يضره ذلك في المعاش؟

من جهة أخرى، أوضحت التأمينات أنه يطبق تأمين الأخطار المهنية على غير السعوديين، ونسبة الاشتراك فيه 2% من الأجر المسجل، يدفعها صاحب العمل بالكامل.

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