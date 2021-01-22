المعلم الزهراني يُتوفَّى قبل دقائق من الشرح بـ«مدرستي».. و«تعليم جدة» تنعيه

توفي معلم مادة الكيمياء، أحمد حسن الزهراني، وذلك قبل دقائق من إلقاء دروسه عبر منصة (مدرستي) لطلابه بثانوية عبد الرحمن الداخل بجدة.

وقدمت الإدارة العامة للتعليم بجدة، خالص العزاء والمواساة لأسرة المعلم أحمد حسن الزهراني ،الذي توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وذكرت تعليم جدة- عبر تويتر- أن معلم مادة الكيمياء بثانوية عبدالرحمن الداخل بجدة، احمد الزهراني، انتقل إلى جوار ربه يوم أمس الخميس، إثر نوبة قلبية، وهو يستعد لإلقاء الدرس لطلابه عبر منصة (مدرستي)، سائلة الله تعالى له الرحمة والمغفرة.

اقرأ أيضا:

«تعليم جدة» يعلن خطة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الجديد

