الحيزان: صقيع بالوسط وتحت التجمُّد بالشمال و10 مئوية بالشرق

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كل قطاعات المملكة بنسب متفاوتة، اليوم الجمعة؛ لكنها تكون في مجملها منخفضة.

وقال الحيزان، عبر تويتر، إن درجات الحرارة ستكون أشد انخفاضًا لما دون مستوى التجمد على شمال المملكة، والصقيع في الوسط، ودون ١٠ درجات مئوية في الشرق.

وأشار الحيزان إلى رياح نشطة نهار الجمعة، على الغربية والمدينة المنورة وتبوك والشرقية وشرق الرياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن طقس اليوم الجمعة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، وتكوُّن الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك.

مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار- الذي يحدّ مدى الرؤية الأفقية والذي قد يؤدي إلى شبه انعدام فيها- على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وعلى أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

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