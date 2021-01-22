سوء الأحوال الجوية يوقف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي

تسبب سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس في إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكر ميناء جدة الإسلامي، أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية بالميناء بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية في سماء جدة بسبب الغبار والأتربة المثارة بفعل الرياح.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أكد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، الذي يحد مدى الرؤية الأفقية والذي قد يؤدي إلى شبه انعدام فيها، على عدة مناطق من ضمنها مكة المكرمة.