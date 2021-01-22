أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يتعافى ويسجل 824 جنيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعافت أسعار الذهب في مصر، صباح الجمعة، بشكل سريع بعد موجة خسائر أمس الخميس نتيجة مبيعات المستثمرين الأجانب لجني الأرباح.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، ليصل إلى 941.42 جنيه، مقابل 931.50 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس الخميس، مسجلا زيادة بنحو 10 جنيهات.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق، ونوع العيار وكذلك قيمة "المصنعية" (أجر التاجر) عن كل جرام ذهب، والتي تتراوح عادة بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) نحو 823.75 جنيه، مقابل 815 جنيها عند ختام تعاملات أمس، بفارق سعر يقدر بـ8.75 جنيه.

ويفضل المستثمر المصري شراء الذهب عيار 21 باعتباره ملاذا آمنا لحفظ القيمة ولا يكلف قيمة مصنعية كبيرة، نظرا لأنه من الخام اللين الذي يصعب شغله لإنتاج حُلي بأشكال متنوعة.

وعلى الوتيرة نفسها قفز سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، عند فتح تعاملات اليوم الجمعة، ليصل إلى 706.07 جنيه، مقابل 698.50 جنيه أمس، بزيادة قدرها 7.57 جنيه.

أسعار الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، صباح الجمعة، نحو 549.16 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 470.71 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل 392.26 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر ليصل إلى 29303.83 جنيه (1862.38 دولار)، مقابل 29307.41 جنيه (1863 دولارا)، في ختام تعاملات أمس الخميس.

وعن سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل صباح اليوم الجمعة نحو 6590 جنيه، مقابل 6520 جنيها أمس، مسجلا زيادة قدرها 70 جنيها.

كلمة السر.. جني الأرباح

قال ديفيد ميجير، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "لا يعدو الأمر بعض جني الأرباح الطفيف بعد موجة الصعود في الآونة الأخيرة توقعا لمزيد من التحفيز من إدارة بايدن".

وتابع:"لكن، فرص زيادة التحفيز وتراجع الدولار تواصل دعم الذهب إذا وسعنا نطاق الرؤية".

وأدى جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، يوم الأربعاء، فيما تركز الأسواق على حزمته المقترحة لتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، والتي تستلزم الموافقة من كونجرس منقسم.

ويُعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.