

سيئول 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 346 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 73,918 إصابة , فيما بلغ مجموع الوفيات 1,328 حالة وفاة .

// انتهى //

07:22ت م

0008



سيئول 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و 12 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضحت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 73,918 إصابة , فيما بلغ مجموع الوفيات 1,328 حالة وفاة .// انتهى //07:22ت م0008

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.