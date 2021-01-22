أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل جديدة في حادث المعيزيلة.. ومد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات 6 أشهر إضافية

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021م منها: الناجي من حادث المعيزيلة يكشف لـ«عاجل» تفاصيل جديدة بشأن المواجهة مع القاتل، ومد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات 6 أشهر إضافية، وحصر إلكتروني لشاغلي الوظائف على بندي العمال والمستخدمين بالتعليم

الناجي من حادث المعيزيلة يكشف لـ«عاجل» تفاصيل جديدة بشأن المواجهة مع القاتل

كشف لـ«عاجل» الوكيل رقيب أحمد الأحمري، عن لحظات المواجهة مع «قاتل المعيزيلة»، قائلًا: أخذت زوجتي من منزل أهلها لإرجاعها إلى منزلي فاتصل بي الزملاء للدعم فتوجهت إليهم مباشرة.

«الموارد البشرية» توضح عدد العمالة المنزلية المسموح بها لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحقية المستفيد من الضمان الاجتماعي في «استقدام عمالة منزلية».

مصادر: حصر إلكتروني لشاغلي الوظائف على بندي العمال والمستخدمين بالتعليم

علمت «عاجل» من مصادرها أن وزارة التعليم أصدرت، أمس، تعميمًا لكل الإدارات ومكاتب التعليم وجميع المدارس ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال بشأن حصر بند العمال والمستخدمين.

وزارة العدل: 7 خطوات للاستفادة من خدمة توثيق الزواج إلكترونيًّا

حددت وزارة العدل 7 خطوات للاستفادة من خدمة توثيق الزواج إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز والاتصال المرئي.

«الزكاة والدخل»: مد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات 6 أشهر إضافية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأنه إلحاقًا للمبادرات التي تستهدف تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ تم تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021م.

الزعاق لـ«عاجل» عن «مبكية الحصني»: نعيش آخر موجة باردة في الشتاء

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إننا نعيش حاليًّا في موجة قطبية تسمى المرتفع السيبيري التي تهبط بدرجات الحرارة في سيبيريا لـ60 تحت الصفر؛ لتنفس هواء يندفع إلينا باردًا يخلف ثلوجًا على جبال الشام وتركيا.

النيابة العامة تحذر من مخالفة الإجراءات الصحية عند الدخول والخروج من منافذ المملكة

أوضحت النيابة العامة أن الجهة المختصة في منافذ الدخول والمغادرة للمملكة تتخذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وتنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها.

أمانة المدينة المنورة تعتمد 25 مخططًا سكنيًّا جديدًا بمساحة تتجاوز 359 ألف متر مربع

اعتمدت أمانة المدينة المنورة تخطيط 25 مخططًا سكنيًّا خاصًا بمساحة تتجاوز 359 ألف متر مربع.

الصحة: متلقو الجرعة الأولى من لقاح كورونا سيحصلون على الجرعة الثانية في الموعد نفسه

أعلنت وزارة الصحة، اليوم أن متلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بالمملكة، سيحصلون على الجرعة الثانية في الموعد نفسه.

شقيق الشيباني شهيد المعيزيلة لـ«عاجل»: منعت والدتي وزوجته من رؤيته قبل الدفن لهذا السبب

قال هاشم الشيباني الشقيق الأكبر للشهيد الرقيب سعود، الذي قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع مواطن بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض إنه وأسرته يعيشون في فاجعة منذ إبلاغهم باستشهاد شقيقه.

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