السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجلت البرازيل 59119 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى ثمانية ملايين و 697368 إصابة , فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 214147 حالة وفاة .

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04:45ت م

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برازيليا 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجلت البرازيل 59119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1316 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى ثمانية ملايين و 697368 إصابة , فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 214147 حالة وفاة .// انتهى //04:45ت م0233

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