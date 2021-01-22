

القاهرة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 752 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة المصرية في بيانها اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر حتى اليوم بلغ 159715 إصابة، و 8473 حالة وفاة.

// انتهى //

02:46ت م

0231



القاهرة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 54 حالة جديدة.وأشارت الصحة المصرية في بيانها اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر حتى اليوم بلغ 159715 إصابة، و 8473 حالة وفاة.// انتهى //02:46ت م0231

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.