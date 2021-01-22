

تونس 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 2511 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 190 ألفا و 884 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 آلاف و989 وفاة.

// انتهى //

02:17ت م

0228



تونس 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجلت تونس 2511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 68 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 190 ألفا و 884 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 آلاف و989 وفاة.// انتهى //02:17ت م0228

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل 2511 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.