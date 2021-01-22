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خفض الرسوم الدراسية للماجستير في جامعة الطائف بنسبة 30%

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس ‎جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، اليوم الجمعة، عن تخفيض الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير خلال الفصل الدراسي الجاري بنسبة 30%.

وصرح عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور سعد المالكي، إن هذا التوجيه يأتي في ظل هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة ، وتماشيًا مع ما قدمته القيادة الحكيمة في التعامل مع آثارها وتبعاتها على مختلف القطاعات وفئات المجتمع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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