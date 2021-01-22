شكرا لمتابعة خبر عن خفض الرسوم الدراسية للماجستير في جامعة الطائف بنسبة 30% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس ‎جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، اليوم الجمعة، عن تخفيض الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير خلال الفصل الدراسي الجاري بنسبة 30%.

وصرح عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور سعد المالكي، إن هذا التوجيه يأتي في ظل هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا، وتماشيًا مع ما قدمته القيادة الحكيمة في التعامل مع آثارها وتبعاتها على مختلف القطاعات وفئات المجتمع.