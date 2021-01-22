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خبر سار من الموارد البشرية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،  إلى أحقية المستفيد من الضمان الاجتماعي في استقدام عمالة منزلية.

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أن المستفيد الرئيسي من الضمان الاجتماعي، مسموح له استخراج عمالة منزلية وألا يتجاوز عددها اثنين، وإضافة ممرض أو ممرضة " في حال كان المستفيد من ذوي الإعاقة الحركية أو الأمراض المستعصية التي تستدعي للمساعدة ويتم إثباته بموجب تقرير طبي لا يتجاوز من صدوره سنة واحدة ".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت عن الحقوق النظامية المتاحة لموظف القطاع الخاص في حال وقف تأميناته الاجتماعية، أو طلبه مقابل إجازاته.

وأبانت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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