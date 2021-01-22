شكرا لمتابعة خبر عن خبر سار من الموارد البشرية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أحقية المستفيد من الضمان الاجتماعي في استقدام عمالة منزلية.

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أن المستفيد الرئيسي من الضمان الاجتماعي، مسموح له استخراج عمالة منزلية وألا يتجاوز عددها اثنين، وإضافة ممرض أو ممرضة " في حال كان المستفيد من ذوي الإعاقة الحركية أو الأمراض المستعصية التي تستدعي للمساعدة ويتم إثباته بموجب تقرير طبي لا يتجاوز من صدوره سنة واحدة ".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت عن الحقوق النظامية المتاحة لموظف القطاع الخاص في حال وقف تأميناته الاجتماعية، أو طلبه مقابل إجازاته.

وأبانت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.