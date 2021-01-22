شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» لـ«اليوم»: 42 يوما الحد الأقصى بين جرعتي لقاح «فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة د.هاني جوخدار، لـ ”الخليج 365” أن جميع من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر سيحصلون على الجرعة الثانية في الفترة الفعالة التي أوصت بها الشركة المصنعة، والتي تتراوح من 19 إلى 42 يوما والتي تؤدي فعاليتها خلال هذه الفترة.

فعالية ومأمونية

وأكد د.جوخدار، أن موعد تلقي الجرعة الثانية لن يؤثر على فعالية ومأمونية اللقاح طالما سيكون خلال الفترة الفعالة. وأشار إلى إعادة جدولة من حصلوا على موعد الجرعة الأولى من اللقاح، مؤكدا وصول كميات من اللقاحات خلال الثلاثة الأسابيع القادمة.

حالات التعافي

وسجلت وزارة الصحة أمس 212 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 365775 حالة، من بينها 2096 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 326 حالة حرجة. إضافة إلى تسجيل 160 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 357337 حالة. فيما بلغ عدد الوفيات 6342 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة. فيما تم إجراء 52105 فحوص مخبرية جديدة.

وسائل وقاية

وأهابت الصحة بالجميع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

مستجدات الفيروس

وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.