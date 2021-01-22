شكرا لقرائتكم خبر عن 79 برنامج دراسات عليا بجامعة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة في عمادة الدراسات العليا، موعد فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا «ماجستير ودكتوراة» للعام الجامعي المقبل 1443هـ، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 26 - 6 - 1442هـ، حتى يوم الأحد الموافق 9 / 7 / 1442هـ، وتستقبل العمادة طلبات الراغبين في التقديم على هذه البرامج إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للجامعة عن طريق الرابط التالي: https://guest.qu.edu.sa/login. وتشمل البرامج 79 برنامجاً في الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية منها: 17 برنامجاً في الدكتوراة، و62 برنامجاً للماجستير، ويمكن للراغبين في التقديم والتعرف على البرامج المتاحة وشروط التقديم والرسوم الدراسية، الاطلاع على دليل برامج الدراسات العليا من خلال الرابط: https://gsd.qu.edu.sa/content/p/170.

وبيَّنت العمادة أن عملية القبول تتم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، وفقًا لشروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات، مشيرة إلى عقد اختبار تحريري تقدمه الأقسام للمتقدمين على أن يتم تحديد موعد هذا الاختبار بعد انتهاء فترة التقديم.