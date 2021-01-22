شكرا لقرائتكم خبر عن مأدبة غداء للقناصل الفخريين السعوديين في قنصلية فرنسا بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضاف القنصل الفخري لجمهورية فرنسا سمير البنعلي في مكتبه بالدمام القناصل الفخريين بالمنطقة الشرقية، والمسجلين بمجلس القناصل في جدة احتفاء بقدوم نائب رئيس مجلس القناصل الفخريين بالمملكة النائب الأول للاتحاد العربي للقناصل الفخريين بالمغرب، القنصل الفخري للكونغو برازفيل بالسعودية من جدة اللواء د. محمد الجهني ومرافقيه.

وشرف الحضور القنصل الفخري لرومانيا بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز القحطاني، والقنصل الفخري لكوريا الجنوبية بالمملكة عبدالله المجدوعي، كما لبى الدعوة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس القناصل الفخريين وممثلها بالمنطقة الشرقية خالد الخشيم، والقنصل الفخري لجمهورية سورينام بالمملكة.

وأثنى القنصل المجدوعي على الدعوة الكريمة، وناقش أطر تطوير التعاون المشترك للقناصل الفخريين. فيما تطرق القنصل القحطاني إلى سبل دعم مجلس القناصل الفخريين، ونوه على جهود فرع وزارة الخارجية في تذليل العقبات للقناصل الفخريين لما فيه مصلحة البلاد، حفظها الله. وأعرب د. الجهني عن شكره وتقديره وكرم القنصل سمير البنعلي، لجهوده في دعم المجلس، وكذلك كرم باقي الأعضاء في إطار دعمهم المستمر.

وأوضح القنصل خالد الخشيم لـ«اليوم» أن مجلس القناصل الفخريين وضع حجر أساسه عام 2006 في جدة، وتضم المملكة الآن أكثر من 35 قنصلية فخرية بمثابة همزة وصل بين المملكة والدول التي يمثلونها، وتختلف درجة العمل القنصلي من قنصلية فخرية وأخرى من شبه كاملة إلى أقل من ذلك بناء على معايير عدة، منها التكاليف المسندة ودرجة تمثيل كل دولة بالمملكة، ويعمل القناصل الفخريون على تعزيز التعاون ومد الجسور الاجتماعية والثقافية، ويلتقي جميعهم في المجلس لما فيه مصلحة المملكة الغالية تحت قيادتها الرشيدة والطموحة، التي ما انفكت تطرح مبادرات عملاقة وبناءة يوما بعد يوم.