شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون لتنظيم مهنة الهندسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للمهندسين أمس، اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تجسيد التعاون المشترك بين الطرفين وإثراء العمل بالجانب المهني والعملي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية بما يحقق الأهداف المنشودة.

ويشتمل نطاق التعاون على المجالات الإحصائية والبحثية ونشر التوعية والدراسات الميدانية والزيارات الرسمية، والمشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات العلمية، وتنظيم حملات توعية بتوجيه جميع المهندسين والفنيين التابعين للأمانة بالحصول على رخصة مزاولة المهنة الهندسية، إضافة إلى دعم مبادرة التحول الوطني وتوطين الوظائف الهندسية وفقا للأنظمة والتعليمات، والإسهام في دعم وتنظيم مهنة الهندسة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.