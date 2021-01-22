شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الأبحاث الفنية والجيولوجية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، أمس، مذكرة تعاون فني علمي مشترك مع أمانة منطقة المدينة المنورة تهدف إلى تعزيز العلاقات بينهما في مجالات علوم الأرض والأعمال ذات العلاقة التي تسهم في تطوير وتنمية المنطقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة م. عبدالله الشمراني، أن المذكرة تشمل عدة جوانب أهمها تبادل الاستشارات الفنية والجيولوجية وإعداد البحوث العلمية المشتركة التي تخدم منطقة المدينة المنورة، وكذلك الاستفادة من الطاقات ذات الخبرة في القطاعَين بمجال التدريب المتبادل، والاستفادة من المعامل والمختبرات المتخصصة في الأعمال المشتركة.