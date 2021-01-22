شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يبحث تعديل نظام التخصصات الصحية ومقترح «الأشغال العامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 15 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها يوم الإثنين المقبل، عبر الاتصال المرئي، على ما تضمنه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/‏ 1441هـ من توصيات.

كما يستمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية، وذلك قبل أن يصوّت على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات.

وفي ذات الجلسة يصوّت المجلس على عدد من التوصيات التي تقدمت بها لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ويناقش المجلس تقريرًا تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، ويستمع إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الصندوق بعد أن أتمت دراسته.

كما يناقش المجلس تقريرًا آخر تقدمت به اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصيتها اللازمة بشأنه.

وفي سياق الجلسة الـ16، يوم الثلاثاء المقبل، يناقش المجلس تقريرًا تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي».

ويصوّت المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440/‏ 1441هـ.

كما يحسم قراره تجاه عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، إضافة إلى التصويت على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة.

وأدرج المجلس ضمن أعمال جلسته مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددًا من التوصيات، كما يناقش المجلس تقريرًا آخر للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبُنى التحتية، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مقترح مشروع النظام وقدّمت عليه توصيتها.