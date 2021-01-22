شكرا لقرائتكم خبر عن 24 طن تمور لإقليم بنادر الصومالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 24 طنًا من التمور للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين بمديريتي طركينلي وجزيرة بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 18.000 فرد. وقدم مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال الدكتور أحمد فارح موسى الشكر للمملكة، ممثلة بالمركز على دوره الحيوي في إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها ودعم أبناء الشعب الصومالي. يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 300 طن من التمور على المحتاجين واللاجئين في الصومال.