اخبار السعوديه

24 طن تمور لإقليم بنادر الصومالي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 24 طن تمور لإقليم بنادر الصومالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 24 طنًا من التمور للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين بمديريتي طركينلي وجزيرة بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 18.000 فرد. وقدم مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال الدكتور أحمد فارح موسى الشكر للمملكة، ممثلة بالمركز على دوره الحيوي في إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها ودعم أبناء الشعب الصومالي. يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 300 طن من التمور على المحتاجين واللاجئين في الصومال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا