شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ رئيس الجزائر بنجاح العملية الجراحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبدالمجيد تبون، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له. وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات له، سائلا الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبدالمجيد تبون. وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات له، داعيا المولى العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية، وألا يريه أي سوء، إنه سميع مجيب.