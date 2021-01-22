شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 24 عاملة منزلية في 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مركز إيواء العاملات المنزليات بالدمام، من ترحيل 24 عاملة منزلية، يومي 12 و13 يناير الماضي، وذلك بعد إنهاء الوثائق الرسمية، والتواصل مع مندوبي السفارات، لسرعة إنجاز الوثائق التي تحتاج إلى تجديد أو إصدار.

وأنهى المركز إجراءات الخروج النهائي للعاملات، عبر وحدة الجوازات المتواجدة داخله، وتوفير تذاكر السفر الدولية إلى بلدانهن، والتأكد من إيصالهن من مدينة الدمام إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تحت إشراف موظفي المركز، بدعم وتوجيهات من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.

وأوضح مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش، أنه يتم العمل على سرعة إنجاز إجراءات سفر العاملات المنزليات إلى بلدانهن، رغم ظروف السفر الحالية التي يواجهها العالم، من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19 »، مشيرًا إلى أن المركز يستقبل العاملات المنزليات وتقديم الرعاية التامة لهن، حتى يتم الانتهاء من قضايا بعضهن مع أصحاب العمل إلى حين موعد سفرهن.