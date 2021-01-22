شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 80 كجم فاكهة فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت إدارة صحة البيئة «الفترة المسائية»، التابعة لبلدية غرب الدمام، 80 كيلو جرامًا من الفواكه غير الصالحة للاستهلاك «فاسدة»، والمعدّة للبيع في أحد مراكز التسوق بنطاق غرب الدمام، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المنشأة المخالفة.

وتكثف إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19».