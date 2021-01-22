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إتلاف 80 كجم فاكهة فاسدة

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الدمام - شريف احمد - أتلفت إدارة صحة البيئة «الفترة المسائية»، التابعة لبلدية غرب الدمام، 80 كيلو جرامًا من الفواكه غير الصالحة للاستهلاك «فاسدة»، والمعدّة للبيع في أحد مراكز التسوق بنطاق غرب الدمام، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المنشأة المخالفة.

وتكثف إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد-19».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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