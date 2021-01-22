شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم غرب الدمام» ينعى معلم الحاسب الآلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم مدير مكتب تعليم غرب الدمام عبدالله الحارثي، واجب العزاء في وفاة معلم الحاسب الآلي بمدرسة أبي سفيان بن الحارث الثانوية بمدينة الدمام، سعد النصر -رحمه الله-.

وخاطب الحارثي طلاب المدرسة عبر منصّة «التيمز»، مطالبًا إيّاهم بالدعاء للفقيد بظهر الغيب؛ وفاءً وعرفانًا بما قدّم من علم ومعرفة لأبناء الوطن، سائلًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد برحمته، وأن يرفع درجته، ويلهم آله وذويه وطلابه الصبر وحسن العزاء.