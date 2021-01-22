شكرا لقرائتكم خبر عن 3820 جولة ميدانية تغلق 498 منشأة مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة النظافة والأسواق، التابعة لبلدية شرق الدمام، 3820 جولة ميدانية في عام 2020، أسفرت عن توجيه 1354 إنذارًا، ومصادرة 1141 كرتون خضار وفواكه، مع رفع 250 بسطة، وإغلاق 498 منشأة مخالفة، وذلك ضمن جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وحررت البلدية 314 مخالفة لأنظمة البناء والتسوير، وأزالت 368 حاجزًا، و228 لوحة إعلانية مخالفة، بالإضافة إلى رفع أكثر من 93 ألف م3 من الأنقاض مجهولة المصدر وجمع أكثر من 242 ألف طن من نفايات الحاويات، مع تنظيف ومعالجة أكثر من 4800 حاوية موزعة على أحياء شرق الدمام، بالإضافة لاستقبال ومعالجة 1646 بلاغًا من خلال نظام البلاغات «940».

من ناحيتها، نفذت إدارة الحدائق العديد من أعمال التشجير في الشوارع والمتنزهات والحدائق خلال عام 2020م، منها زراعة أكثر من 715 ألف زهرة، و4 آلاف شجرة، مع 17700م2 مغطيات تربة، بالإضافة لتمديد 8400م من شبكات الري، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الغطاء النباتي.