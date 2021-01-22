شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مخالفة لـ«تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت أمانة المنطقة الشرقية 16 مخالفة، يوم أمس الأول، من خلال 855 جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، من ضمنها 14 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومخالفتان للتكدس في الأسواق المركزية.

وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 749 موقعًا بمشاركة 473 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 131.876 لترًا من المعقمات والمطهرات، ورفعت 7.756 طنًا من النفايات، وأزالت 4.793 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 8.905 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بتعاون المواطنين عبر الإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك بالتواصل مع مركز البلاغات «940».