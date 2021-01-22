5 قتلى نتيجة تحطم طائرة هيلوكوبتر بـ جنوب إفريقيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365 - واس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم اليوم نتيجة تحطم طائرة هيلوكبتر في إقليم كوازولو ناتال بشرق جنوب أفريقيا.

وأفادت مصادر طبية أن الحادث وقع عندما كانت طائرة الهيلوكبتر تقوم بمهمة لنقل معدات طبية من جوهانسبورغ إلى مدينة نيوكاسل الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد, مشيرة إلى أن ربان الطائرة وأفراد الطاقم الطبي الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم في عين المكان.

وأكدت المصادر أن هيئة الطيران المدني في جنوب أفريقيا بدأت التحقيق في أسباب هذا الحادث المأساوي.

