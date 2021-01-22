الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

موجة غبار تحجب الرؤية على الطرق في نجران

متابعات الخليج 365 - نجران

العناوين الفرعية

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق في منطقة نجران إلى نشاط للرياح والأتربة التي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: “نود التنويه بأن المنطقة تشهد عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر، حرصًا وحفاظًا على سلامة مرتادي الطرق بالمنطقة مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان”.

توقعات طقس الغد

هذا وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على عدة مناطق اليوم الجمعة.

وتشمل الحالة الجوية كل من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، الشرقية.

انخفاض درجات الحرارة

كذلك تشمل الحالة أيضاً أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فتسجل مكة 31 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف والقريات -3 كأقل درجة حرارة.

