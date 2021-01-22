شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الدفاع المدني يكشف آلية مخالفة عابري الأودية خلال جريانها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال نائب مدير عام الدفاع المدني اللواء حمود الفرج أن الجهات الأمنية تعمل في منظومة متكاملة لتطبيق الأنظمة، ومنها قرار مجلس الوزراء الذي عدّ المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني إن القرار جاء حرصا من القيادة على كل ما من شأنه تحقيق سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، وإنه سوف يسهم في ردع المتهورين الذين يجازفون بأرواحهم وممتلكاتهم أثناء هطول الأمطار في الأودية والشعاب.

وأكد الفرج أنه لوحظ في السنوات الأخيرة الكثير من المجازفات المتهورة في الأودية ممن لا يعون نتائج تصرفاتهم، والتي قد تودي بأرواحهم، إضافة إلى إشغال الجهات الأمنية.