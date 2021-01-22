شكرا لمتابعة خبر عن فصل 400 موظف وموظفة بجامعة أم القرى بعد 10 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قررت جامعة أم القرى، فصل 400 موظف وموظفة من جملة 1800 يعملون في الجامعة، مع مطلع العام الميلادي الجديد، رغم وجودهم على رأس العمل أكثر من 10 سنوات.

وعبر عدد من الموظفين المفصولين، وهم على نظام العقود عن غضبهم من هذه الخطوة المفاجئة، موضحين أن القرار مخالف لأنظمة وزارة الموارد البشرية، والمنصوص عليها في نظام العمل بالمملكة، وفقًا للزميلة " عكاظ ".

ولفت المفصولون، إلى أن القرار جاء بعد دخول العام الجديد بنحو 5 أيام، ولم يجر تبليغهم به قبل 90 يومًا كما هو معمول به في نظام العمل.