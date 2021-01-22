أمير منطقة الرياض يعزي ذوي الشهيدين الحربي والشيباني

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين رئيس رقباء مساعد الحربي وسعود الشيباني، اللذين استُشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار من أحد أرباب المخدرات خلال مباشرتهما بلاغًا عن احتجاز مواطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة الرياض بابن الشهيد الحربي ووالد الشهيد الشيباني، مساء اليوم، معربًا عن بالغ عزائه ومواساته في شهداء الوطن، سائلًا المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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