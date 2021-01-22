حددت وزارة العدل 7 خطوات للاستفادة من خدمة توثيق الزواج إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز والاتصال المرئي.

وأوضحت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن توثيق الزواج خدمة إلكترونية أتاحتها وزارة العدل عبر بوابة ناجز والاتصال المرئي؛، لتوثيق عقد زواج جديد أو سابق.

ويكون ذلك من خلال تعبئة النموذج المخصص، وإكمال باقي الإجراءات ومصادقة جميع الأطراف على الطلب وبعد اعتماده تصدر وثيقة زواج رسمية، وتقدم هذه الخدمة إذا كان أحد طرفي العقد سعوديًّا والآخر أجنبيًّا، وفقًا لوزارة العدل.

ووفقًا لوزارة العدل يتطلب توثيق الزواج إلكترونيًّا الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية، ثم اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم طلب جديد.

ثم اختيار الخدمة المطلوبة، ثم تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، ثم استلام إشعار بصدور الوثيقة، ثم تبليغ وزارة الداخلية بتغيير الحالة الاجتماعية، وفقًا لوزارة العدل.

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