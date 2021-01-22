علم السعودية يجذب طفل ياباني

دفع اهتمام طفل ياباني بأعلام الدول، وحبّه للون الأخضر؛ لحب علم المملكة وتفضيله له، حيث ظهر في صور وهو يحمله معه في أكثر من مكان،الأمر الذي جعل سفارة المملكة في اليابان، تحتفي به عبر حسابها في «تويتر»، بنشر تغريدة الأم وبها صور الطفل، والتي أشارت فيها إلى تعلقه بالعلم السعودي وحمله معه أينما ذهب فسهل عليها العثور على الطفل، وكان لذلك صدى وتفاعل كبير بين المغردين اليابانيين.



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