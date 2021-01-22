موجة غبار تجتاح نجران

اجتاحت موجة غبار كثيفة ورياح نشطة أجواء منطقة نجران وضواحيها، تسببت في انعدام الرؤية بشكل واسع بجميع أرجاء المنطقة، وكان المركز الوطني للأرصاد حذر من رياح نشطة وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة نجران علي آل جليدان، جاهزية المرافق الصحية لمواجهة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة مساء اليوم الخميس، مؤكدا أن جميع أقسام الطوارئ على أهبة الاستعداد لاستقبال جميع الحالات المتأثرة من موجة الغبار، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

لافتاً الى أهمية إغلاق الأبواب ونوافذ المنازل أثناء موجة الغبار، وضرورة لبس الكمامات ذات التصفية للهواء وتغييرها باستمرار، وتجنب الخروج إلا عند الضرورة القصوى، وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسِّع للشعب الهوائية، وسرعة مراجعة أقسام الطوارئ في حالة الأزمة الشديدة.