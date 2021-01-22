اللغه العربية هوية واعتزاز بتعليم ينبع

نفذت إدارة تعليم ينبع، حزمة من البرامج التثقيفية عبر برنامج زووم، بعنوان «اللغة العربية هوية واعتزاز» مستهدفةً منسوبي التعليم بالمحافظة والمجتمع المحلي، بهدف تسليط الضوء على دور اللغة العربية، والأهمية العظمى في كونها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومدى أهميتها وضرورتها.

حيث أقامت إدارة التعليم ندوة ثقافية بعنوان اللغة العربية هويتنا، قدم من خلالها الأستاذ المساعد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية، في جامعة طيبة الدكتورة سهير إبراهيم، ورقة عمل بعنوان «الأمن اللغوي والهوية الثقافية»، كما قدم المستشار التعليمي والمشرف على برامج التحول الوطني، بتعليم ينبع الدكتور سعد الرفاعي، ورقة عمل بعنوان «الناشئة واللغة العربية التحديات والحلول»، وقدمت أستاذ النحو والصرف المساعد بقسم اللغة العربية، بجامعة طيبة الدكتورة عزيزة الذبياني، ورقة عمل بعنوان مجامع اللغة العربية «هل هي ضرورة أم ترف؟».

فيما تطرق المنتدى الحواري الذي أقيم بقيادة طالبات التعليم بالمحافظة، إلى مناقشة قيمة ودور اللغة العربية من خلال عدد من المحاور شملت: نشأة المجامع اللغوية، جهود المجامع اللغوية في خدمة اللغة ونشر التراث، مجمع الملك سلمان اللغوي، المجامع اللغوية وحركة التعريب.

ومما يذكر أن تنظيم هذه البرامج الثقافية، يأتي ضمن جهود إدارة التعليم بالمحافظة، الساعية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس النشء خاصةً والمجتمع عامةً، وإبراز أهميتها كونها لغة القرآن الكريم وأحد أهم مقومات الهوية العربية.