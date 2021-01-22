غرفة أبها تطلق خدماتها الإلكترونية

أطلقت غرفة أبها خدماتها الإلكترونية اعتبارًا من شهر يناير 2021، ومنها خدمة التصديق الإلكتروني، وخدمات التحقق من صحة الوثائق المصدقة من خلال التحقق من صحة «الباركود»، البديل للملصق الرسمي للغرفة، الذي كان يتم التصديق من خلاله في المعاملات الورقية

. من جانبه دعا الأمين العام لغرفة أبها، الدكتور رياض آل عقران، رجال وسيدات الأعمال والمشتركين لاستخدام الخدمات الإلكترونية للغرفة، والتسجيل بها، حيث إن هذه الخدمات ستؤدي إلى توفير الوقت والجهد، كما أن بوابة الخدمات الإلكترونية مرتبطة بالعديد من مواقع الجهات المعنية بالمملكة مثل وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتنمية، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمديرية العامة للجوازات والشرطة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الغرفة إلكترونيا مثل توثيق كل معاملات غرفة أبها إلكترونيًا عبر الخدمات الإلكترونية للمشتركين كتصديق الخطابات، وطلب تصريح عروض ترويجية، وطلب إعادة التصدير، وطلب إجراء مسابقة، وطلب تعريف، وتفويض الهيئة العامة للغذاء والدواء..

مضيفًا أن الغرفة قطعت شوطًا متقدمًا على طريق التحول إلى الخدمات الإلكترونية بالكامل وهي تبدأ تطبيق الخدمات الإلكترونية، وتكمل التحول الإلكتروني خلال عام 2021، بحيث تنتهي تمامًا من المعاملات الورقية التقليدية، مؤكدًا أن ذلك يدخل في نطاق الإستراتيجية الجديدة للغرفة والقائمة على خمسة أهداف منها الخدمات الإلكترونية.

مؤكدًا أن الغرفة ستعمل بالشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة على التطبيق الأمثل لهذه الخدمات بما يخدم المواطن والمراجع، وتصديق معاملاته إلكترونيًا وتوفير الوقت والجهد، وإنهاء معاناته من الزحام سواءً في الغرفة أو الجهة الحكومية التي يراجعها، فضلاً عن التخلص من أعمال التزوير التي كانت تتعرض له بعض المعاملات الورقية، وقال إنه سيكون بمقدور الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص التحقق من صحة معاملاتها.

في ختام تصريحه أشار آل عقران، إلى أن إدارة تقنية المعلومات بالغرفة قامت بعملية التحول الرقمي لخدمات الغرفة، والتي تطبق خلال هذا العام 2021، وقد تم ربط الغرفة بالجهات الحكومية دون الحاجة إلى استخدام الباركود في تصديق المعاملات، كما يتم التصديق من خلال نحو 30 نموذجًا جاهزة للاستخدام، ومنها النموذج المفتوح الذي يسمح للمنشأة وضع البيانات التي تريدها، وبذلك يكون بمقدور كل منشأة مسجلة بالغرفة الاطلاع على كافة معاملاتها وعمليات التصديق التي تمت من خلال الغرفة، عن طريق إصدار كشف حساب أشبه بكشف حساب البنوك، كما ستتمكن الجهات الحكومية التحقق من الوثائق الموجهة إليها، والتي تم تصديقها من خلال موقع الغرفة