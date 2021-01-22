السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 8 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ اليوم 115 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد لتبلغ 49319 إصابةً، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 562 حالةً.

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01:08ت م

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لوكسمبورغ 8 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ اليوم 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد لتبلغ 49319 إصابةً، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 562 حالةً.// انتهى //01:08ت م0223

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