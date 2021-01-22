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السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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لوكسمبورغ 8 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس
سجلت لوكسمبورغ اليوم 115 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد لتبلغ 49319 إصابةً، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 562 حالةً.
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01:08ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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