السعودية اليوم / إيطاليا تسجيل 14,078 حالة جديدة بفيروس كورونا



روما 8 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 14,078 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتتجاوز 2,428,000 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 84,202 حالةً.

// انتهى //

00:38ت م

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روما 8 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا 14,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 521 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتتجاوز 2,428,000 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 84,202 حالةً.// انتهى //00:38ت م0213

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