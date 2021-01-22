السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يعزي ذوي الشهيدين الحربي والشيباني



الرياض 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين رئيس رقباء مساعد الحربي وسعود الشيباني- رحمهما الله -، اللذين استُشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار من أحد أرباب المخدرات خلال مباشرتهما بلاغ عن احتجاز مواطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو أمير منطقة الرياض بابن الشهيد الحربي ووالد الشهيد الشيباني مساء اليوم، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته في شهداء الوطن، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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22:48ت م

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