السعودية اليوم / الجزائر تسجل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 8 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 246 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات ليبلغ 104852 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2853 حالةً.

// انتهى //

22:04ت م

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الجزائر 8 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وأربع حالات وفاة.وأشارت الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات ليبلغ 104852 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2853 حالةً.// انتهى //22:04ت م0198

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