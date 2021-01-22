السعودية اليوم / المملكة تمثل المجموعة العربية في اجتماع دولي يناقش التعليم العالمي بعد جائحة كوفيد 19



باريس 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

شاركت المملكة ممثلة بوزارة التعليم والوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو، أمس الأول في الاجتماع الأول لفريق العمل رفيع المستوى حول آليات التعاون في مجال التعليم العالمي فيما بعد جائحة كوفيد-19، والذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" افتراضياً بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة التوجيهية العالمية المعنية بالتعليم 2030.

وحضر من جانب وزارة التعليم معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد، ووكيل الوزارة لقطاع التعليم العام الدكتور محمد المقبل، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور صالح القسومي.

وفي هذا السياق شددّ القسومي ، على الدور المهم للتحول الرقمي لفتح الفرص للشباب للوصول إلى كامل إمكاناتهم للمضي قدمًا في ضوء تحديات كوفيد-19، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من مخرجات التعليم لقمة العشرين برئاسة المملكة العام الماضي، وتفعيلها في بلورة السياسات التعليمية في الأعوام القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع لمثل منصّة للتنسيق والتشاور لدعم التعاون الدولي في مجال التعليم العالمي للنهوض بالعملية التعليمية لما بعد جائحة كوفيد-19، بهدف إيجاد روابط منهجية ذات فاعليّة للتنسيق الإقليمي والدولي لتعزيز التواصل بين المنظمات الإقلمية والحكومية الدولية ومكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لوضع التعليم ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

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21:50ت م

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