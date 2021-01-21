المملكة السعودية قد تصبح مركزاً لتوريد «سبوتنيك V»

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم، أن المملكة العربية السعودية قد تصبح مركزاً لتوريد لقاح «سبوتنيك V» و«أسترازينيكا» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، إعادة جدولة إعطاء لقاح «كورونا» لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح «فايزر».



ونقل موقع «البوابة» عن دميترييف قوله للصحافيين: نحن نناقش قضية توزيع «سبوتنيك V» في السعودية، فهي يمكن أن تصبح مركزاً لوجستياً مهماً للغاية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سواء بالنسبة لـ «سبوتنيك V» أو لدمجها مع«أسترازينيكا». ووافقت دول عديدة على استخدام لقاح «سبوتنيك V» ضد فيروس «كورونا».

يشار إلى أن «سبوتنيك V» هو أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من مرض «كورونا»، وقد تم تطويره في مركز «غاماليا» الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح فاعلية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوماً.

يذكر أنه بدأت عملية التطعيم ضد «كورونا»، في روسيا، في ديسمبر الماضي.

إعادة جدولة

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، إعادة جدولة إعطاء لقاح «كورونا» لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح «فايزر»، وذلك بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة.

وحسب البيان الذي نشرته وزارة الصحة فإن شركة فايزر المنتجة للقاح أخرت التوريد للمملكة ولجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

وأضاف البيان أنه تم تأجيل مواعيد «الجرعة الأولى» من لقاح «كورونا» لمن لديه موعد مسبق،

ويمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي.

وتابعت الوزارة: «إذا كان لديكم موعد الجرعة الثانية ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي».