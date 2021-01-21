الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

أول قرارات بايدن التنفيذية: الكمامة إلزامية والحجر الصحي للقادمين من الخارج

متابعات الخليج 365 - متابعة

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وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس على عدد من القرارات التنفيذية الجديدة بخصوص فيروس كورونا، وقدم فريقه الصحي لمواجهة الوباء.

وقال بايدن إن “كورونا تسببت بخسائر بشرية كبيرة في أمريكا”، لافتًا إلى “بداية غير موفقة في الولايات المتحدة لعملية التطعيم بلقاح كورونا”.

خطة لمواجهة كورونا

كما أضاف جو بايدن أن “خطتنا لمواجهة كورونا ستنطلق بعملية تطعيم قوية”، مؤكدًا: “سنقوم بزيادة مراكز التطعيم ضد كورونا”.

إلى ذلك شدد قائلًا: “سنطلب المزيد من الأموال من الكونغرس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا”، مشيرًا: “سنحتاج لشهور قبل تطعيم جميع الأمريكيين”.

وفرض جو بايدن على الأمريكيين استخدام الكمامة لمواجهة كورونا، مؤكدًا أن “الكمامة ضد كورونا عمل وطني”.

الحجر الصحي للقادمين

وأقر الرئيس الأمريكي الحجر الصحي للقادمين إلى الولايات المتحدة، كما استخدم قانون الدفاع لمواجهة كورونا.

وأعلن بايدن، خلال أول خطاب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة، عن استراتيجية وطنية لمكافحة وباء كورونا، متابعًا: لن نستطيع ترتيب الفوضى بشأن كورونا بسرعة لكننا سنتخطاها.

وقال الرئيس الأمريكية، أن آلية توزيع لقاح كورونا كانت فاشلة، موضحًا أنه خلال السنة الماضية لم نستطع الاعتماد على الحكومة الفيدرالية للتحرك بسرعة بشأن جائحة كورونا.

