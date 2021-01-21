شكرا لمتابعة خبر عن أنباء عن زواج يزيد الراجحي من العنود العامري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداولت أنباء على مدار الساعات الماضية تشير إلى أن سائق الراليات الشهير يزيد الراجحي عقد قرانه على فتاة تُدعى "العنود العامري"، وسط تهنئة العديد من المحبين.

وتناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعوة خاصة بتلك المناسبة وذلك عقب صعود اسم يزيد الراجحي إلى قائمة التريند السعودي، وسط تغريدات بالآلاف وحديث عن هوية العروس والقبيلة التي تنتمي إليها.

وشكك آخرون بشأن زواج يزيد الراجحي لاسيما وأنه لم يعلن عن الأمر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك لم يتحدث أحد من أهله في هذا الشأن، بينما قال آخرون إن الفتاة "العنود العامري"، هي من تروج للأمر بالرغم من عدم ظهور حساب لها في وسائل التواصل.

وأثار يزيد الراجحي الجدل في وقت سابق بعدما قام بنشر شهادته عبر تطبيق سناب شات، يكشف فيها عن ضعفه في المرحلة الدراسية، حيث رأى فيها الجمهور أنه يروج للعلم بطريقة سلبية في ظل اهتمام العالم حاليا بالعلم والأبحاث.