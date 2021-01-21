شكرا لمتابعة خبر عن شاهد لحظة مداهمة معمل لتصنيع التنباك الممضوغ في الرياض يديره وافد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الجهات المعنية من ضبط وافد حول محلًا لتفصيل الملابس الرجالية إلى معمل لتصنيع التنباك الممضوغ في الرياض، وتمت مداهمة المحل والعثور على كميات كبيرة من الممنوعات وأدوات التصنيع.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية لحظة مداهمة المعمل وضبط عدد من الأشخاص متلبسين، حيث اعترف صاحب المحل وهو وافد من جنسية عربية بأنه يدير النشاط.

وتبين أن هذا الوافد يستخدم المحل لبيع التبغ والسويكة على أبناء جاليته الذين يترددون بكثرة على المحل للحصول على هذه الممنوعات.